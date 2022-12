Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen geeft kinderboek uit, geschreven door dierverzorgster

Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft voor het eerst een eigen kinderboek uitgebracht. Een dierverzorgster van het park schreef een boek over prairiehond Henkie, die avonturen beleeft in de Drentse dierentuin. De verhalen over het dier zijn waarheidsgetrouw, zo benadrukt Wildlands.



Schrijfster Maartje Jongen (41) werkt al sinds haar 18e met zeezoogdieren. In 2015 begon ze bij Dierenpark Emmen, de voorloper van Wildlands. Tijdens het voorlezen in haar gezin merkte ze dat verhalen met dieren in de hoofdrol geen natuurgetrouw gedrag beschrijven. Zo ontstond het idee om zelf een boek te maken.

Dat kreeg de titel Henkie Op Avontuur. De prairiehond bezoekt één voor één de themawerelden van Wildlands, waar hij steeds vier diersoorten tegenkomt. Vervolgens wordt iets over hun gedrag en uiterlijk uitgelegd. "Op een leuke en pakkende manier, voor kinderen", vertelt een voorlichtster.



Buurmeisje

Voor de tekeningen werd illustrator Sofie Wiegink ingeschakeld, het vroegere buurmeisje van Jongen. De vrouwen groeiden samen op in Hengelo. "Voor dit boek heeft Wiegink Wildlands vaak bezocht", weet de woordvoerster. "Ze haalde veel inspiratie uit de wandelingen door het park." Verder liet ze zich leiden door foto's en gedetailleerde omschrijvingen van de verzorgers.



Het boek, dat tot stand kwam dankzij een bijdrage van het Wildlands Natuur en Educatie Fonds (WNEF), is voor 14,95 euro verkrijgbaar in de Wildlands-winkels en via de webshop van het park. De eerste oplage bestaat uit 1500 exemplaren.