Disneyland Paris

Disneyland Paris vervangt Duits restaurant door Engelse pub

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen binnenkort terecht in een Engelse pub. Het bestaande Duitse restaurant King Ludwig's Castle in uitgaansgebied Disney Village wordt getransformeerd tot The Royal Pub, een traditionele kroeg waar Engelse klassiekers op het menu staan.



Disneyland Paris wil Disney Village de komende jaren uitbreiden en vernieuwen. Eerder werd al duidelijk dat restaurant Café Mickey in 2023 vervangen zal worden door de Franse brasserie Rosalie. Verschillende winkels krijgen een nieuwe façade. Verder sluit restaurant Planet Hollywood in januari definitief.

Ook King Ludwig's Castle zal dus verdwijnen, om plaats te maken voor de pub. Disney belooft "een fris uiterlijk, met een vernieuwde voorgevel, aangepaste terrassen en een gerenoveerde bar". Er komt eveneens een nieuwe ingang. Een ontwerp laat zien wat we van de make-over kunnen verwachten.



Guinness

De werkzaamheden starten na de kerstvakantie. Vanaf februari 2023 kunnen bezoekers terecht in The Royal Pub, die - net als Rosalie - uitgebaat zal worden door horecabedrijf Groupe Bertrand. Het assortiment bestaat onder meer uit verschillende biersoorten, fish and chips, taarten, tosti's, salades, toetjes en stoofvlees met Guinness-bier.