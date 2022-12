Gulliver's World Resort

Video: muziek van Efteling-attractie Droomvlucht duikt op in Engelse pretpark

Een pretpark in Engeland gebruikt de muziek van Droomvlucht in de Efteling. Bezoekers van familiepark Gulliver's World kunnen de soundtrack van de bekende Efteling-attractie horen in een walkthrough-beleving met kerstthema. Ondertussen wandelen ze langs winterse taferelen met onder meer rendieren, beren, kabouters en pratende bomen.



Gulliver's World speelt de soundtrack van Wonderwoud, de tweede scène van Droomvlucht. De melodie is duidelijk te herkennen in een YouTube-video van de kerstattractie. Het Britse park, gelegen in de stad Warrington, heeft geen toestemming gevraagd voor het gebruiken van de muziek.

De Efteling ziet het in principe als een compliment dat andere partijen Efteling-deuntjes gebruiken, vertelde een woordvoerder bij vergelijkbare zaken in het verleden. In bepaalde gevallen kan de juridische afdeling van het Kaatsheuvelse sprookjespark wel in actie komen. De muziek van Droomvlucht werd in de jaren negentig gecomponeerd door Ruud Bos.



Gesloten

Overigens moeten bezoekers van de Efteling de Droomvlucht-soundtrack al een tijdje missen. De populaire darkride werd eind oktober gesloten voor een gigantische renovatie, die naar verwachting pas in maart 2023 is afgerond. In die periode wordt onder meer de versleten baan opgeknapt.