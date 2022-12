Floriade Expo

Omroep Flevoland reageert op kritiek van Floriade-directie: 'Te bizar voor woorden'

Omroep Flevoland is met stomheid geslagen door kritiek van de directie van de Floriade. De wereldtentoonstelling had verwacht dat de regionale omroep meer reclame zou maken voor het evenement, zo valt te lezen in een eindrapportage. In plaats daarvan koos Omroep Flevoland voor een kritische blik, met feitelijke nieuwsberichten over zaken die misliepen.



Precies waar een regionale omroep voor bedoeld is dus. Toch zit die houding Floriade-directeur Hans Bakker niet lekker. Hij geeft de omroep meerdere vegen uit de pan. "Omroep Flevoland heeft zich ten doel gesteld uitsluitend journalistiek te bedrijven, waardoor alle negatieve aspecten voortdurend in het nieuws kwamen", staat in het rapport over het mislukken van de Floriade.

Promotionele acties zouden daardoor geen optie zijn geweest. Het betekende "een onophoudelijke stroom van negatieve berichtgeving over Floriade in Flevoland en daarmee in Almere, die bij gelegenheid ook doordrong tot de landelijke media".



Negatief sentiment

Volgens de Floriade laat minimaal 20 procent van de mensen zich leiden door negatieve publiciteit en slechte recensies. "Daardoor is het realistisch om ervan uit te gaan dat de stroom van negatieve regionale publiciteit van Omroep Flevoland onder andere tot gevolg heeft gehad dat bij een deel van de inwoners van Flevoland een uitgesproken negatief sentiment is ontstaan."



Hoofdredacteur Allard Berends van Omroep Flevoland is van plan het lachwekkende citaat uit het rapport op groot formaat op de redactie te hangen, vertelt hij in gesprek met vaktijdschrift Villamedia. "We worden in het rapport verweten dat we journalistiek bedrijven. Het is eigenlijk te bizar voor woorden dat de organisatie van de Floriade zo denkt. Er was veel gedoe rondom de tentoonstelling en wij hebben dat laten zien."



Trots

Berends zegt juist trots te zijn op de manier waarop zijn omroep verslag heeft gedaan van het verlieslijdende evenement, dat de belastingbetaler vele tientallen miljoenen euro's heeft gekost. Volgens de hoofdredacteur schiet de organisatie zichzelf in de voet met dergelijke uitspraken.



"Ik heb nog niemand gezien die de Floriade gelijk geeft. Er is 100 miljoen euro aan gemeenschapsgeld aan de tentoonstelling opgegaan. Dat is geld dat niet aan een ander doel kan worden uitgegeven. Daar moet je als journalistieke organisatie kritisch naar kijken."



Gedoe

Omroep Flevoland werd bewust geen mediapartner van de Floriade. Berends heeft geen spijt van die beslissing. "Dat doen we bij geen enkel evenement, omdat we iedereen kritisch willen kunnen volgen. Zo'n samenwerking levert altijd gedoe op." De hoofdredacteur benadrukt verder dat de rol van de omroep wordt overschat. "Het is een bizarre constatering dat wij als omroep de Floriade om zeep zouden hebben geholpen."