Efteling

Efteling introduceert winterse lekkernij: Bitterkoekjes Mijngoud

Efteling-bezoekers kunnen deze winter een nieuwe snack proeven. Bij speelbos Nest wordt een winterse variant van een Kurkentrekker verkocht; een schoorsteencake van zoet brooddeeg in een spiraalvorm. De lekkernij kreeg de titel Bitterkoekjes Mijngoud.



Dat is een verwijzing naar de goudmijn van de verderop gelegen achtbaan Baron 1898. Zoals de naam doet vermoeden, zitten er bitterkoekjes in. Daarnaast is het deeg bestrooid met suiker en kaneel. De snack is voor 5,30 euro verkrijgbaar bij 't Verwende Nest, het eetkraampje in het speelgebied.

Bitterkoekjes Mijngoud verving de Kurkentrekker-variant Aardbei Witte Wieven. De andere twee bestaande opties Chocolade Zeebonk en Meloen Drakennest staan nog wel op het menu. Overigens is 't Verwende Nest niet elke Winter Efteling-dag geopend: de horecalocatie gaat alleen open op drukke momenten.