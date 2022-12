PortAventura World

PortAventura wil waterpark in de omgeving overnemen

Het Spaanse pretparkresort PortAventura World wil blijven groeien, ook buiten de parkgrenzen. De vakantiebestemming in Salou nam onlangs al een hotel over op enkele kilometers afstand van het resort. Nu toont men ook interesse om een waterpark in de omgeving te gaan exploiteren.



PortAventura is in de race om Aquopolis Costa Daurada in Salou uit te baten. De afgelopen decennia werd het waterpark - eigendom van de gemeente - gerund door parkengroep Parques Reunidos, onder de vlag Leisure Parks. Nu het contract met Leisure Parks afloopt, wordt via een openbare aanbesteding gezocht naar een nieuwe exploitant.

De exploitatievergunning geldt in eerste instantie voor twee jaar, met een optie om daar twee jaar aan vast te plakken. Er zijn drie kanshebbers. Naast Parques Reunidos en PortAventura heeft de Duitse firma Wonder Wibit interesse, gespecialiseerd in drijvende waterattracties. In 2021 namen de Duitsers al een andere Aquopolis-vestiging over, in Sevilla. Dat park gaat sindsdien door het leven als Guadalpark.



Afgewezen

Een vierde partij, de Spaanse Aunar Group, is afgewezen. Het bedrijf zou te weinig ervaring hebben met het uitbaten van vergelijkbare waterparken. Aquopolis Costa Daurada ligt aan de kust van Salou. De trekpleister opende in 1987. Vandaag de dag is het nog steeds één van de grootste waterparken in Catalonië, met een oppervlakte van 10,5 hectare. Er zijn vijf grote zwembaden en enkele tientallen waterattracties te vinden. De maximale capaciteit bedraagt zesduizend bezoekers.



PortAventura World bestaat op dit moment uit de drie parken PortAventura Park, Ferrari Land en Caribe Aquatic Park en de zes themahotels PortAventura, Caribe, El Paso, Colorado Creek, Gold River en Mansion de Lucy. Met de overname van het waterpark, dat hemelsbreed 2 kilometer verderop ligt, zou men nog meer toeristen kunnen huisvesten.



Dolfijnen

Aquopolis Costa Daurada kwam onlangs nog in het nieuws toen besloten werd om na meer dan twintig jaar afstand te doen van dolfijnen. De gemeente heeft in het nieuwe contract laten opnemen dat het niet toegestaan is om het gesloten dolfinarium weer in gebruik te nemen. Ook andere shows met levende dieren zijn uit den boze.