FloriWorld

Bloemenattractie geflopt: themapark FloriWorld in Aalsmeer na twee jaar dicht

Een gloednieuw overdekt themapark in Aalsmeer is twee jaar na de opening alweer gesloten. De toeristische attractie FloriWorld draaide volledig om de Nederlandse bloemensector. Er werd aanvankelijk gerekend op 350.000 bezoekers per jaar. Uiteindelijk bracht het concept slechts enkele duizenden mensen op de been. Nu is de kaartverkoop stilgelegd.



De initiatiefnemers wijten de sluiting aan het gebrek aan Aziatische en Amerikaanse toeristen door de coronacrisis. In verband met de pandemie en de tegenvallende bezoekersaantallen ging de bloemenattractie al twee keer dicht, voor het eerst in het najaar van 2020.

Ook na de laatste heropening in maart 2022 bleef het publiek weg. Voor uitbater Dutch Experience Group zat er niets anders op dan de handdoek definitief in de ring gooien. "FloriWorld is tijdelijk gesloten", valt te lezen op de officiële website, maar het is de vraag of de deuren ooit nog opengaan.



29 miljoen euro

FloriWorld was een initiatief van bloemenveiling Royal FloraHolland, promotiebedrijf Bloemenbureau Holland en ontwikkelaar Dutch Experience Group. Het 29 miljoen euro kostende belevingscentrum bestond uit veertien interactieve ruimtes en shows, met een oppervlakte van zo'n 3500 vierkante meter. Men wilde meeliften op het succes van de Keukenhof, in 2019 nog goed voor anderhalf miljoen bezoekers in acht weken tijd.



"Ben jij dol op bloemen en planten?", viel te lezen in de promotietekst die geïnteresseerden over de streep moest trekken. "Beleef dan de magie van echte en virtuele bloemen bij FloriWorld Aalsmeer! In deze interactieve experience word je onderdeel van de bloemen- en plantenwereld en ontdek je wat deze groeiers en bloeiers met je doen in je dagelijkse leven."



Experts

Volgens directeur Floris Olthof, ook verbonden aan Royal FloraHolland, is er nog een kans dat de geflopte overdekte attractie blijft bestaan. Hij wil door experts laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een doorstart te maken met een nieuwe doelgroep: Europese toeristen. Als dat niet lukt, moet er een andere bestemming voor het gebouw gezocht worden.