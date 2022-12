Efteling

Foto's: Efteling brengt nieuwe Pardoes-verkleedkleding op de markt

Kinderen kunnen zich nu omtoveren tot Efteling-mascotte Pardoes. De Efteling heeft nieuwe verkleedkleding op de markt gebracht van de bekende nar. Verder zijn er outfits van twee andere Efteling-personages: Assepoester en een Droomvlucht-elfje.



De kledij is exclusief verkrijgbaar bij de souvenirwinkel Spiegeltje, Spiegeltje, gelegen tussen het Volk van Laaf en restaurant Het Witte Paard. De in 2019 geopende winkel werd vormgegeven als een kostuumatelier.

Volgens assortimentsmanager Pim Peters ontbraken daar nog luxe outfits met bijpassende accessoires. "Om dit mogelijk te maken hebben we ons eigen Kostuumatelier gevraagd om replica's van de echte jurken van Assepoester en een Droomvlucht-elfje en de mantel van Pardoes te maken, maar dan in kindermaten", zegt hij.



Geborduurd

Daar is een externe leverancier vervolgens mee aan de slag te gaan. Het Pardoes-kostuum - beschikbaar in de leeftijdsmaten 5 tot 7 en 8 tot 10 jaar - bestaat uit een blauw-paarse fluwelen mantel met gouden sterren en nepbont. Op de kraag is het Pardoes-embleem geborduurd. Inclusief hoed kost de uitrusting 90 euro.



De hoed is ook los verkrijgbaar voor 20 euro. Een Twinkeltoorts (12,50 euro) en rode Pardoes-sloffen (17,50 euro) maken de outfit af. Een lichtgroen Droomvlucht-jurkje is inclusief vleugels verkrijgbaar voor kinderen van 3 tot 4 jaar (87,50 euro), 5 tot 7 jaar (92,50 euro) en 8 tot 10 jaar (92,50 euro). Wie kiest voor de roze Assepoester-jurk is 85 euro kwijt voor de kleinste maat en 90 euro voor de andere maten.