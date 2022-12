Attractiepark Rotterdam

Ondernemer Hennie van der Most ruziet met gemeente Rotterdam over nieuw pretpark

Hennie van der Most is in botsing geraakt met de gemeente Rotterdam over de bouw van een nieuw pretpark. De markante ondernemer werkt al jaren aan Attractiepark Rotterdam op het terrein van een voormalige verbrandingsoven. Inmiddels is de opening al talloze keren uitgesteld. Uit correspondentie tussen Van der Most en de gemeente blijkt waarom de bouw zo lang duurt: er is achter de schermen sprake van conflicten en financiële problemen.



De mailwisseling tussen beide partijen werd door het AD opgevraagd via de Wet Open Overheid (WOO). Van der Most is al meer dan tien jaar bezig met de ontwikkeling van Attractiepark Rotterdam. Sommige attracties staan al op hun plek, maar bezoekers zijn nog niet welkom. En een opening lijkt nog altijd ver weg.

Eén van de pijnpunten is de aanwezigheid van Van Leeuwen Metaal Recycling, pal naast het attractiepark. De gemeente zou in 2013 beloofd hebben dat het bedrijf binnen vijf jaar weg zou zijn, maar anno 2022 is daar nog steeds geen sprake van. Van der Most wil dat zijn buurman zo snel mogelijk vertrekt, omdat het rommelige terrein vol afval en herrie geen goede reclame is voor een familiepark.



Zeer teleurstellend

Eind 2020 mailt de assistente van Van der Most met ambtenaren van de gemeente over de kwestie. Vervolgens loopt de spanning steeds verder op, meldt het AD. "Een zeer teleurstellende mail", schrijft de assistente aan een ambtenaar die vertelt dat het recyclebedrijf voorlopig niet verhuist. "U heeft de heer Van der Most grote problemen bezorgd."



In maart 2021 blijkt dat er nog geen schot in de zaak zit. "Hoe betrouwbaar zijn de toezeggingen die vanuit de gemeente worden gedaan?", wil de assistente weten. "Uit onze ervaring nu is, helaas, gebleken dat die toezeggingen geen enkele waarde hebben en slechts holle frasen zijn." De zakenman krijgt het gevoel tegengewerkt te worden door de overheid. Hij dreigt naar de pers te stappen, tenzij de gemeente zich anders opstelt. Vanaf eind 2021 verloopt de communicatie via zijn advocaat.



Rechtszaken

De kans dat Van Leeuwen binnen afzienbare tijd alsnog vertrekt, lijkt klein. Er is een nieuwe locatie gevonden, maar op de nieuwe plek dreigen protesterende omwonenden met rechtszaken. De gemeente Rotterdam benadrukt dat de verhuizing geen voorwaarde zou moeten zijn voor de opening van het attractiepark.



Ondertussen heeft Van der Most ook andere problemen aan zijn hoofd. De bouw van het attractiepark vordert al jaren nauwelijks vanwege financiële beperkingen. Die zijn behoorlijk ernstig, blijkt uit de opgevraagde stukken. "De heer Van der Most geeft aan dat zijn medefinancier zich inmiddels heeft teruggetrokken", schrijft de gemeente. "Van der Most is hierdoor in financiële problemen gekomen."



Lening

De ondernemer vroeg de gemeente om een lening van 3 miljoen euro, zodat hij Attractiepark Rotterdam af zou kunnen maken. Daar is geen gehoor aan gegeven. Hoe nu verder? Van der Most beweert dat de ergste financiële moeilijkheden inmiddels achter de rug zijn, mede dankzij de verkoop van twee van zijn ondernemingen: restaurant De Koperen Hoogte en pretpark Wunderland Kalkar.



Met de opbrengsten betaalde hij de vertrokken zakenpartner terug. Hij had zo'n 12 miljoen euro in Attractiepark Rotterdam gestoken. Toen de medefinancier zich in 2020 terugtrok, moest het bedrag teruggegeven worden. Volgens Van der Most haakte de zakenpartner af vanwege de discussies over Van Leeuwen en over de huur van het grondgebied. Officieel stopt de erfpacht namelijk al in 2030. Van der Most beweert dat hem al is toegezegd dat hij het terrein ook daarna mag blijven exploiteren. De gemeente ontkent dat daar toezeggingen over zijn gedaan.