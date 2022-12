Nieuws

Puy du Fou onderzoekt opnieuw mogelijkheden voor Nederlands themapark, dit keer in Meppel

Het populaire Franse themapark Puy du Fou is nog steeds geïnteresseerd in het openen van een Nederlandse vestiging. Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om een Puy du Fou-park te openen in de Drentse gemeente Meppel, melden betrokkenen aan Looopings. De beoogde locatie heeft een oppervlakte van maar liefst 60 hectare. Ter vergelijking: de Efteling beslaat een oppervlakte van 65 hectare.



Puy du Fou is een wereldberoemd historisch themapark in West-Frankrijk, geopend in 1989. In plaats van achtbanen en waterbanen zijn er alleen overweldigende shows en walkthrough-attracties te vinden. In de loop der jaren is de bestemming uitgegroeid tot het op twee na best bezochte themapark van Frankrijk, na Disneyland Paris en Parc Astérix.

Tegenwoordig houdt Puy du Fou zich ook volop bezig met ontwikkelingen in het buitenland. Zo produceren de Fransen sinds 2013 de Efteling-show Raveleijn. In Engeland creëerde het bedrijf in 2016 de spektakelshow Kynren. Vorig jaar ging de Spaanse vestiging Puy du Fou España open. Het is de bedoeling om in 2025 een park te openen in China.



Toverland

Puy du Fou droomt al langer van een eigen themapark in Nederland. Tussen 2010 en 2012 had men twee mogelijke locaties op het oog: naast Toverland en bij de Efteling. Het project zou Holland History World gaan heten. In Limburg waren de autoriteiten enthousiast, tot bleek dat het gebied een ecologische zone zou worden. Later is nog gekeken of Holland History World onderdeel zou kunnen worden van een recreatiepark bij Hoofddorp, maar ook dat ging niet door.



Toch heeft Puy du Fou de moed nog niet opgegeven. Er wordt al twee jaar gewerkt aan een nieuw haalbaarheidsonderzoek voor een park in Nederland. Daarvoor is het bureau Imagine Leisure ingeschakeld. Het leidde tot een nieuwe potentiële plek: een terrein langs de snelweg A32, tussen Meppel, Ruinerwold en Havelte. Nu gaan de gemeente en de provincie samen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.



Geheimhouding

Het project wordt door de gemeente omschreven als een "themapark met voorstellingen over de cultuurhistorische waarden van Drenthe en Nederland". Vanwege afspraken over geheimhouding mogen de betrokken partijen absoluut niet zeggen wie de initiatiefnemer is. Ingewijden bevestigen tegenover Looopings dat het inderdaad om Puy du Fou gaat.



Imagine Leisure kan nog geen vragen beantwoorden over het onderzoek. Wel schrijft mede-eigenaar Carolien Nederlof op LinkedIn enthousiast over "een potentiële plek voor een fantastisch nieuw themapark". "Bij het ontwikkelen van het nieuwe aanbod kijken we extra goed naar wat past bij het DNA van de regio en een toegevoegde waarde is voor andere ambities, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, natuur, werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Duimen dat het onderzoek een positief resultaat heeft!"



Gemeenteraad

Tot nu toe staan de autoriteiten positief tegenover het park. Er wordt al langer gezocht naar manieren om toerisme in de regio te bevorderen. Het initiatief kan ook goed zijn voor de werkgelegenheid. Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Meppel het project besproken. Halverwege 2023 moet de haalbaarheidsstudie worden afgerond. Dan zal duidelijk zijn hoeveel kans van slagen het concept heeft.