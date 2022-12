Efteling

Efteling-fan tikt origineel Efteling-verkeersbord op de kop

Een Efteling-fan heeft een bijzonder Efteling-relikwie weten te bemachtigen. Verzamelaar Ward Vandepoele haalde een origineel verkeersbord met de naam van het sprookjespark in huis. Dat vertelt de Vlaming trots op Facebook. Daar verscheen ook een foto waarop hij poseert met het gevaarte.



"Vandaag een nieuwe aanwinst gaan ophalen in Völckerdorp, een klein dorpje in Zeeland", aldus Vandepoele. "Erg blij mee, komt waarschijnlijk op m'n studentenflat te hangen." Op het enorme bord prijkt ook een reuzenrad, het internationale symbool van een attractiepark.

De Efteling-liefhebber benadrukt dat het bord niet gestolen is. "Bij vervanging van het nieuwe bord is het oude bord niet vernietigd door de firma van de borden", legt hij uit in het Facebook-bericht. Via via kon Vandepoele het opvallende object overnemen. "Het is dus volledig legaal en correct verkregen", vult hij aan in gesprek met Looopings.