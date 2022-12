Efteling

Efteling werkt aan nieuwe personage voor de Winter Efteling: Koning Winter

De huidige Winter Efteling duurt nog enkele maanden, maar achter de schermen wordt op dit moment alweer gewerkt aan de editie van volgend jaar. Onder leiding van ontwerper Bas van Rijsbergen introduceerde de Efteling onlangs verschillende nieuwe decorelementen. Het blijkt de opmaat te zijn naar een breder winterconcept, met Koning Winter als hoofdkarakter.



In de toekomst moet Koning Winter gepresenteerd worden als de mascotte van de Winter Efteling. Dat hebben ontwerpers Karel Willemen en Bas van Rijsbergen afgelopen week onthuld tijdens een besloten bijeenkomst voor leden van de Themed Entertainment Association (TEA).

Er werden ook alvast enkele ontwerpen van Koning Winter getoond, met als onderschrift "Toekomstdoelen voor de komende vijf jaar". Op één van de tekeningen prijkt een enorm ijskristal, dat dit jaar gepresenteerd werd als een nieuw symbool voor de Winter Efteling. Het embleem komt op dit moment op meerdere plekken in het park terug, waaronder op vlaggen en op de gevel van Symbolica. Er is ook een souvenirlijn voor ontwikkeld.



Grootvadertje Vorst

Koning Winter is vormgegeven als een oudere man met een wilde baard, een lange neus en spitse oren. Hij draagt een onder meer puntmuts, een pofbroek, een mantel en een staf. Aan zijn riem hangt het ijskristal. Daarmee heeft het personage iets weg van het Oost-Europese figuur Ded Moroz, ook wel bekend als Grootvadertje Vorst.



Een woordvoerder van de Efteling bevestigt dat er intern aan het Koning Winter-idee wordt gewerkt. "Het ligt inderdaad op de plank, maar het concept is niet definitief. Dit zijn slechts schetsen." De huidige Winter Efteling duurt nog tot en met zondag 5 maart 2023.



Midwinternachtsdroom

Het is niet voor het eerst dat Koning Winter tot leven wordt gewekt door de Efteling. In 2002 en 2003 speelde het karakter al een rol in de theatervoorstelling Pardoes en het Kinder Winter Wonderfeest. In 2008 en 2009 kwam Koning Winter voorbij in de avondshow Midwinternachtsdroom, de voorloper van Aquanura. In beide gevallen betrof het een videoprojectie.