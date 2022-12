Parc Saint Paul

22 attracties open tijdens nieuw winterevenement in Noord-Frans pretpark

De lijst van Europese pretparken met een winteropening wordt alsmaar langer. Parc Saint Paul, een attractiepark in Noord-Frankrijk, is de volgende plek waar bezoekers voortaan ook in de winterperiode terechtkunnen. Het reguliere seizoen eindigde half november, maar in december staat een speciaal kerstevenement op het programma.



Onder de noemer Arbres de Noël gaan op vijf dagen 22 attracties open, waaronder een familieachtbaan, een houten achtbaan, een zweefmolen, een vrijevaltoren, een disk'o coaster en een spookhuis. Verder zijn verschillende kinderattracties toegankelijk, zoals draaimolens, rondritjes en speeltuinen.

Ook de afgelopen zomer geopende attractie Le Nébulaz is operationeel tijdens het winterse evenement. In de grote tent Arche aux Spectacles wordt een kerstcircus met clowns, acrobaten en andere artiesten opgevoerd. Parc Saint Paul zorgt eveneens voor een kerstmarktje en bijbehorend entertainment.



Bedrijfsuitjes

Tijdens Arbres de Noël zijn de poorten van het pretpark open van 10.30 tot 17.30 uur. Hoewel het initiatief vooral in het leven is geroepen voor bedrijfsuitjes, worden online ook individuele tickets aangeboden. De entreeprijs bedraagt 22 euro. Op zaterdag 8 april 2023 gaat het zomerseizoen van start.