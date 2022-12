Walibi Belgium

Rechtbank keurt schadevergoeding voor slachtoffer Walibi-ongeluk af

Een ongeluk met een achtbaan in Walibi Belgium krijgt nog een staartje. In augustus 2020 raakte een vrouw uit de regio Luik gewond bij de mijntrein Calamity Mine. Naar verluidt viel er een decorstuk op de bezoeker, waarna ze afgevoerd moest worden naar het ziekenhuis. Walibi heeft dat verhaal zelf nooit willen bevestigen.



Het incident leidde tot een rechtszaak, waarbij het attractiepark geprobeerd heeft om een schikking te treffen. Het slachtoffer zou een niet nader te noemen geldbedrag ontvangen, waarmee de kous af zou zijn. In verband met het aanbieden van die financiële vergoeding werd het voorval nooit inhoudelijk besproken in de rechtszaal.

De vrouw ging akkoord, maar dagblad L'Avenir meldt dat de rechtbank de transactie niet goedkeurt. Naar verwachting zal een andere rechter zich over de zaak moeten buigen. Hoe dat afloopt, is afwachten. Een Walibi-woordvoerster wil in gesprek met Looopings nog steeds geen inhoudelijk commentaar geven over de kwestie.