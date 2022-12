Dolfinarium

Tweede Kamer keert zich tegen verhuizing van Dolfinarium-dieren naar China

De verhuizing van dieren uit het Dolfinarium in Harderwijk naar China komt op losse schroeven te staan. Nagenoeg alle politieke partijen in de Tweede Kamer hebben zich uitgesproken tegen het plan om de zeezoogdieren naar China te verplaatsen. Dat is opvallend, omdat dergelijke standpunten in het verleden alleen werden verkondigd door de Partij voor de Dieren (PvdD).



Afgelopen week schaarde bijna de volledige Tweede Kamer zich achter een PvdD-motie over de kwestie. De partij vreest dat het Chinese attractiepark dierenwelzijn niet hoog in het vaandel heeft staan. De kans is groot dat de dieren in China moeten deelnemen aan circusachtige shows, die in Nederland verleden tijd zijn.

Volgens de PvdD is het klip-en-klaar dat de dolfijnen, walrussen en zeeleeuwen in China niet gehouden, gehuisvest en verzorgd zullen worden op een manier die overeenkomt met de Nederlandse regelgeving. De motie van PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg werd mede-ingediend door Kamerleden van GroenLinks, JA21, D66, CDA, PvdA en PVV.



VVD

Bij een stemming werd de motie "uitspreken dat het onwenselijk is dat het Dolfinarium zeezoogdieren aan een Chinees pretpark verkoopt" ook gesteund door VVD, SP, ChristenUnie, Denk, Groep Van Haga, Volt, Lid Omtzigt, Bij1, Fractie Den Haan, Lid Gündogan en BoerBurgerBeweging. Alleen SGP en Forum voor Democratie stemden tegen.



Hoewel 142 van de 150 Kamerleden de verhuizing niet zien zitten, is het plan nog niet volledig van tafel. Op dit moment buigt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zich over de benodigde exportvergunning. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wacht dit oordeel af. In principe heeft de Tweede Kamer daar niets meer over te zeggen. De PvdD benadrukt dat er hoe dan ook een krachtig signaal is afgegeven door de Nederlandse politiek.



Onkostenvergoeding

Het Dolfinarium wil niet inhoudelijk op de motie reageren. Eerder zei parkmanager Alex Tiebot dat het Chinese park aan alle voorwaarden voldoet. Overigens spreekt het Dolfinarium zelf niet over een verkoop van de dieren. "Er wordt een onkostenvergoeding betaald, maar dat is echt wat anders dan een verkoop", aldus Tiebot.



Het gaat om acht tuimelaardolfijnen, twee walrussen en twee Californische zeeleeuwen. Begin dit jaar stak de rechter al een stokje voor de verplaatsing van één dolfijn. "We bestuderen onze vervolgstappen", reageerde de manager toen. Voor de zeeleeuwen is geen aparte vergunning nodig.



Verbeteren

Door de dieren naar China te brengen, ontstaat meer leefruimte voor de resterende bewoners. Dat is hard nodig, omdat meerdere verblijven in het Dolfinarium op dit moment niet voldoen aan de Europese dierentuinregels. Met het ministerie is afgesproken dat het park nog jaren de tijd heeft om de situatie te verbeteren.