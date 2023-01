Dolfinarium

Dolfinarium brengt zeeleeuwenshow terug: focus ligt op educatie

In het Dolfinarium is sinds deze kerstvakantie weer een show met Californische zeeleeuwen te zien. Sinds maart 2020 ontbrak de voorstelling in verband met de coronamaatregelen. Het overdekte theater moest volgens het Harderwijkse zeedierenpark dicht wegens een gebrek aan ruimte. Een deel van de zeeleeuwen werd tijdelijk elders ondergebracht.



Nu kunnen bezoekers de zeeleeuwen weer in actie zien. In het verleden waren de dieren onderdeel van humoristisch bedoelde sketches met geluidseffecten en circusachtige kunstjes. De productie heette Avontureneiland en het Magische Amulet. Net vóór het uitbreken van de pandemie, begin 2020, had het Dolfinarium al besloten dat de show een andere opzet zou krijgen.

Door de coronacrisis was die nieuwe versie slechts enkele weken te zien. Bijna twee jaar later staat er eindelijk weer een zeeleeuwenvoorstelling op de planken in het Zotte Zeeleeuwentheater. Ook nu voert educatie de boventoon. Het park gebruikt zelf overigens de term 'educatieve presentatie' in plaats van 'show'.



Rondjes draaien

Een spannend verhaal over een schat is vervangen door het zogenoemde Zeeleeuwen College, waarbij een presentator verschillende weetjes over zeeleeuwen oplepelt. Ondertussen demonstreert een verzorger wat de dieren allemaal kunnen. Trucjes, zoals rondjes draaien en in het water springen, zijn gebleven. Ze worden nu gebruikt om feitjes over de diersoort te illustreren.



Eind 2019 onderging de dolfijnenshow in het park al een vergelijkbare verandering. Sindsdien worden toeschouwers - tussen de bekende kunstjes door - gewezen op het belang van natuurbescherming en soortbehoud, met behulp van animatiefilmpjes. Verder leren ze iets over het gedrag van dolfijnen in het wild. Ook bij de walrussen hebben grappen en grollen een tijdje geleden plaatsgemaakt voor meer educatie.



Try-outfase

De vernieuwde zeeleeuwenvoorstelling bevindt zich de komende tijd nog in een try-outfase. Om de verwachtingen van het publiek te temperen, wordt voorlopig gesproken over een trainingssessie. Naast Californische zeeleeuwen, dolfijnen en walrussen biedt het Dolfinarium momenteel presentaties aan met Stellerzeeleeuwen, bruinvissen, zeehonden, roggen en haaien.



Van het verblijf van de Californische zeeleeuwen is bekend dat het niet voldoet aan de Europese dierentuinregels. Met de overheid heeft het park afgesproken dat er vóór juli 2024 aanpassingen worden doorgevoerd, zodat sprake is van een natuurlijke leefomgeving met meer verrijking.



Meer daglicht

Daarom werkt het Dolfinarum op dit moment aan het realiseren van een kunstmatig kelpwoud op de bodem van het zeeleeuwenbassin. Daarnaast denkt het park aan het creëren van een rotspartij, het installeren van een regeneffect en het weghalen van een deel van het theaterdak, zodat de dieren meer daglicht krijgen. Uiterlijk op 1 maart 2029 moeten de zeeleeuwen een compleet nieuw verblijf hebben, dat een stuk groter en dieper is.