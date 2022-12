Efteling

Nog meer extra toiletten in de Efteling, dit keer bij de entree

De Efteling blijft de toiletcapaciteit uitbreiden. Onlangs werden al tijdelijke toiletten toegevoegd in de buurt van familieachtbaan Max & Moritz, om het gemis van de gesloopte Spookslot-wc's op te vangen. Nu is een vergelijkbare unit verschenen bij de hoofdingang.



Achter entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, bij souvenirwinkel Efteldingen, werd een overkapping geplaatst met gehuurde toiletblokken van de firma Boels. De Efteling heeft geen poging gedaan om ze aan te kleden: de kale wc's zouden niet misstaan op een festival of camping.

Het doel is "om extra toiletcapaciteit te creëeren", bevestigt een woordvoerder aan Looopings. "De toiletten op het entreeplein zijn daar natuurlijk weg vanwege de bouw van het Efteling Grand Hotel." In het hotel, dat in 2024 opengaat, is plek ingeruimd voor nieuwe toiletten.



Kaartcontrole

In de buurt zijn momenteel nog wel twee permanente toiletgebouwen te vinden, allebei nog vóór de kaartcontrole: onder de rieten kap van het Huis van de Vijf Zintuigen en op de Parkeer Promenade.



Een derde Boels-toiletgroep staat al geruime tijd op de Speelweide.