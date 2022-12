Parque Warner Madrid

Video: stuntman gewond bij ongeluk in Police Academy-show

In het Spaanse pretpark Parque Warner Madrid is een stuntman gewond geraakt. Honderden toeschouwers van een stuntvoorstelling zagen zaterdag hoe een stunt met een motor verkeerd afliep. Omdat de motorrijder te weinig snelheid had bij het passeren van een dubbele schans, knalde hij tegen het tweede gedeelte van het gevaarte aan.



Het pijnlijke incident vond plaats bij de show Loca Academia de Policía in openluchtarena Teatro de Especialistas. Beelden van het ongeval verschenen op TikTok. Na afloop is de productie onmiddellijk stilgelegd, waarna de tribune werd ontruimd.

Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Het park heeft er zelf geen informatie over naar buiten gebracht.



Police Academy

Loca Academia de Policía draait om de bekende Police Academy-filmreeks uit de jaren tachtig en negentig. Parque Warner is onderdeel van de groep Parques Reunidos, net als bijvoorbeeld Attractiepark Slagharen, Movie Park Germany, Bobbejaanland en Mirabilandia.