Attractiepark Toverland

Toverland laat nieuwe mascotte rondlopen: gele olifant die snoepjes uitdeelt

Bezoekers van Toverland kunnen deze winter een merkwaardige mascotte tegen het lijf lopen. Toverland-personages als Toos Toverhoed, tovenaar Merlijn en uitvinder Maximus Müller krijgen in het winterseizoen gezelschap van Funty: een gele olifant met rode schoenen, sierlijke wimpers en een hoge hoed met een skibril. Dat heeft te maken met een commerciële deal.



De winteropening van Toverland wordt gesponsord door het Oostenrijkse wintersportoord Wald-Königsleiten, gelegen in de Zillertal Arena. Daar is olifant Funty de mascotte van. In Toverland-gedeelte Winter Laguna deelt het beest snoepjes uit aan passanten, in de hoop hen over te halen om een vakantie te boeken. Bezoekers kunnen ook meedoen aan een winactie.

De opvallende reclame-olifant is te vinden in de buurt van de infostand van Königsleiten. Funty valt behoorlijk uit de toon bij de rest van het Toverland-entertainment: zijn kostuum lijkt afkomstig te zijn van een lokale feestwinkel. Ondanks het nogal goedkope uiterlijk vindt Toverland het inzetten van de nieuwe mascotte te verdedigen. "Zijn aanwezigheid is onderdeel van de samenwerking", geeft een woordvoerster aan.



Reclamebord

Ook elders worden bezoekers van het pretpark in Sevenum gewezen op de sponsordeal. Zo prijken de logo's van de Oostenrijkse vakantiebestemming op borden, plattegronden en bierviltjes. Op de parkeerplaats is een enorm reclamebord neergezet.



Daarnaast wordt Königsleiten aangeprezen op de officiële website van Toverland, als "officiële winterpartner". "Niet alleen in Sevenum, maar ook in de Oostenrijkse bergen is het een magisch winterparadijs!", luidt de promotietekst. "Zo bezorgt Königsleiten Wald je urenlange pistepret, culinaire hoogstandjes en ontspanning tijdens een onvergetelijke vakantie. Een gevarieerde ervaring voor jong en oud."