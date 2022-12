Mondo Verde

Nieuwe achtbaan: Limburgs attractiepark Mondo Verde bouwt spinning coaster

Het Zuid-Limburgse attractiepark Mondo Verde treft voorbereidingen voor de komst van een nieuwe achtbaan. Dat blijkt uit een omgevingsvergunning die het park heeft aangevraagd bij de gemeente. Bij de Italiaanse fabrikant SBF Rides bestelde Mondo Verde een spinning coaster van het type 3 loop XL.



Het gaat om een kleinschalige familieachtbaan met vijf draaiende karretjes met elk vier zitplaatsen. De baan is zo'n 7 meter hoog en 130 meter lang. Looopings kreeg de vergunningsaanvraag in handen. Daarin wordt gesproken over een baanoppervlakte van 51 bij 14 meter. De topsnelheid bedraagt 30 kilometer per uur.

Mondo Verde maakte onlangs bekend dat de attractie Kontiki - een draaiend schommelschip - is afgebroken om plaats te maken voor iets nieuws. De achtbaan moet echter op een andere plek komen te liggen, namelijk op een braakliggend terrein tussen de parkeerplaats en de Waterbaan.



Liseberg

In het park in Landgraaf staat tot nu toe één rollercoaster: een 6 meter hoge familieachtbaan van de Duitse firma Zierer, die eerder te vinden was in het Zweedse attractiepark Liseberg.



Nederland telt momenteel drie achtbanen van SBF Rides, de leverancier van de nieuwe spinning coaster. Die staan in Attractiepark DippieDoe, Julianatoren en Kinderstad Heerlen. Laatstgenoemde bestemming wordt uitgebaat door de familie Van der Honing, ook de eigenaar van Mondo Verde.