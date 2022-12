Efteling

Video: pretpark in Costa Rica draait muziek van bekende Efteling-attracties

De Efteling is niet het enige attractiepark ter wereld waar Efteling-muziek gedraaid wordt. Bezoekers van een pretpark in Latijns-Amerika horen ook bekende Efteling-melodieën tijdens een dagje uit. Parque Diversiones, gelegen in Costa Rica, blijkt verschillende Efteling-nummers opgenomen te hebben in de playlist.



Dat is te horen in een videoreportage van YouTube-kanaal In The Loop. In de 32 minuten durende film wordt een wandeling gemaakt door het pretpark. Wie goed oplet, hoort achtereenvolgens de soundtrack van Fata Morgana (vanaf 19:30 minuten), De Vliegende Hollander (23:08 minuten) en Droomvlucht (23:30 minuten).

De deuntjes werden speciaal voor de Efteling gecomponeerd. Dat weerhield het pretpark in de gemeente San José er niet van om ze te gebruiken.



IAAPA

Parque Diversiones bestaat sinds 1981. Er staan enkele tientallen attracties, waaronder vijf achtbanen. De bestemming is - net als de Efteling - aangesloten bij de internationale branchevereniging IAAPA. Alle winst die het park maakt, gaat al sinds de oprichting naar een kinderziekenhuis in de buurt.