Efteling

Winters weer en werkzaamheden: zes Efteling-attracties dicht

Wie vandaag naar de Efteling gaat, wordt geconfronteerd met een uitgekleed attractieaanbod. Maar liefst zes verschillende attracties zijn op dit moment gesloten. Dat heeft wisselende oorzaken: op sommige plekken vinden werkzaamheden plaats, terwijl andere attracties last hebben van de lage temperaturen.



Houten achtbaan Joris en de Draak en darkride Droomvlucht zijn al geruime tijd buiten gebruik in verband met ingrijpende verbouwingen. Deze week staan ook schommelschip Halve Maen en rollercoaster Python op de onderhoudskalender.

En daar blijft het niet bij: door de kou kan wildwaterbaan Piraña niet open. Daarnaast kampt waterachtbaan De Vliegende Hollander met een langdurige storing. Mogelijk gaat laatstgenoemde attractie later vandaag nog open. Vanochtend was ook De Oude Tufferbaan enkele uren dicht.



Entertainment

"Uiteraard vinden we deze situatie heel vervelend", geeft een woordvoerder aan. "Er blijven gelukkig wel tientallen attracties over, plus uiteraard het entertainment en de winterse extra's zoals de Warme Winter Weide." De voorlichter benadrukt dat de sluitingen worden vermeld op de Efteling-website.



De Efteling verkoopt momenteel flexibele entreebewijzen - geldig op alle openingsdagen tot en met 7 januari 2024 - voor 48 euro. Een ticket dat alleen vandaag geldig is, kost 38 euro. Het aantal gesloten attracties heeft verder geen invloed op het tarief.