Toverland zet mobiele verwarming in om achtbanen op te warmen

Toverland doet er alles aan om buitenattracties ook bij lage temperaturen te kunnen draaien. Bij twee achtbanen wordt dit winterseizoen gebruikgemaakt van een speciale mobiele verwarming. De treinen van lanceerachtbaan Booster Bike en spinning coaster Dwervelwind worden daarvoor 's ochtends ingepakt met zeilen.



Bij kou gaan achtbanen langzamer, waardoor het lastiger wordt om ze operationeel te houden. Dat geldt in Toverland met name voor Booster Bike en Dwervelwind. De gehuurde verwarmingsunit wordt met een slurf aangesloten op de ingepakte treinen, vertelt een woordvoerster aan Looopings.

Daarmee is het vanaf circa 1 graden boven het vriespunt in principe mogelijk om de attracties open te stellen. "De verwarming gaat in de vroege ochtend aan", legt de voorlichtster uit. "Na een paar uurtjes is de trein warm, dus het is niet nodig om de verwarming de hele nacht te laten draaien."



Testrit

Het is voor het eerst dat Toverland het volledige park openstelt in de winterperiode. Bezoekers moeten er rekening mee houden dat bij kou niet alle attracties kunnen draaien. Gistermiddag was Dwervelwind bijvoorbeeld wel geopend, maar Booster Bike - die vorige week nog vastliep tijdens een testrit - moest na enkele ritjes noodgedwongen gesloten worden in verband met de weersomstandigheden.



Vandaag zijn beide rollercoasters in bedrijf, net als houten achtbaan Troy. Wing coaster Fenix blijft naar verwachting tot de kerstvakantie dicht in verband met werkzaamheden. Toverland is tot half januari geopend op alle zaterdagen en zondagen, plus de kerstvakantie.