Gardaland Resort

Gardaland vraagt sloopvergunning aan voor achtbaan Sequoia Magic Loop

Het Italiaanse pretpark Gardaland heeft de knoop doorgehakt: achtbaan Sequoia Magic Loop wordt afgebroken. Dit jaar bleef de rollercoaster al dicht. De merkwaardige attractie kwam ook niet meer voor op de website van het park. Tot nu toe bleef de toekomst van de zeventien jaar oude achtbaan echter onzeker.



"Gardaland overweegt verschillende oplossingen om de gastervaring te verbeteren", vertelde een woordvoerder in april desgevraagd aan Looopings. Inmiddels is het lot van de attractie bezegeld, want Gardaland heeft een sloopvergunning aangevraagd voor Sequoia Magic Loop.

"Project: de ontmanteling van een object met de naam Sequoia Adventure ('Eekhoorn') binnen het Gardaland-park in de gemeente Castelnuovo del Garda", valt te lezen in de openbare aanvraag. Sequoia Adventure was de originele naam van de attractie. De huidige benaming werd in 2019 geïntroduceerd, tegelijk met het magiethema. In 2020 en 2021 was de achtbaan al veelvuldig buiten gebruik in verband met storingen.



Ondersteboven

Sequoia Magic Loop bestaat uit een 30 meter hoge kettinglift, gevolgd door drie langgerekte inversies onder elkaar. Inzittenden hingen tijdens een ritje secondenlang ondersteboven. Het ontwerp doet denken aan een soort knikkerbaan. De coaster van het type screaming squirrel werd destijds geleverd door fabrikant S&S.



Het is aannemelijk dat het gevaarte in 2023 uit het park verdwijnt. Gardaland heeft voor volgend jaar ook een nieuwe attractie aangekondigd: het doolhof Jumanji - The Labyrinth, voortbordurend op de recent geopende darkride Jumanji - The Adventure.