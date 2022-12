Disneyland Paris

Video: Nederlanders uit hun dak in Disneyland Paris bij WK-doelpunt tegen Argentinië

Nederland is uitgeschakeld op het WK voetbal in Qatar, maar even leek het erop dat Oranje nog een kans had. Toen in de laatste minuten van de tweede helft een gelijkmaker tegen Argentinië werd gemaakt, ging ook in Disneyland Paris het dak eraf. Aanwezige Nederlanders, die de wedstrijd volgden in uitgaansgebied Disney Village, vierden luidkeels feest.



Op videobeelden is te zien hoe Nederlandse Disney-bezoekers massaal juichen als spits Wout Weghorst op het allerlaatste moment zorgt voor 2-2. Daarmee werd een verlenging afgedwongen, nadat het Nederlands elftal eerder kansloos ten onder leek te gaan. Uiteindelijk sneuvelde de ploeg bij strafschoppen.

Bij de start van de kwartfinale, om 20.00 uur, waren beide Disney-parken al gesloten. De wedstrijd kon wel bekeken worden op het terras van de Sports Bar in Disney Village, waar een groot tv-scherm hangt. Vandaag zijn daar Marokko-Portugal en Engeland-Frankrijk te zien.