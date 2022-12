Mondo Verde

Limburgs attractiepark haalt draaiend schommelschip weg

Het Limburgse attractie- en dierenpark Mondo Verde heeft afscheid genomen van een familieattractie. Een draaiend schommelschip met de naam Kontiki werd onlangs gedemonteerd en weggehaald. Foto's op social media laten zien hoe het gevaarte op een oplegger is gezet.



Kontiki, gebouwd door de Duitse fabrikant Zierer, opende in 2008. Mondo Verde belooft dat er iets moois voor in de plaats komt. "Dat hopen we spoedig bekend te kunnen maken", vertelt een voorlichtster aan Looopings. "We zijn hiervoor in afwachting van de vergunning."

Volgens de woordvoerster is besloten om het tollende schip te verwijderen "omdat Mondo Verde wil vernieuwen". De 15 meter lange en 5,5 meter hoge attractie wordt niet gesloopt. Via een tussenhandelaar is de ride verkocht aan een partij in Kroatië.