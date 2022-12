Sea Life Königswinter

Duitse vestiging van Sea Life gaat permanent dicht

Een Duitse vestiging van aquariumattractie Sea Life sluit permanent de deuren. Sea Life Königswinter, gelegen in de buurt van de stad Bonn in deelstaat Noordrijn-Westfalen, is op zaterdag 31 december voor het laatst geopend voor publiek. Daarna volgt de afbraak. Alle vissen en andere zeedieren worden verplaatst naar andere aquaria.



Dat heeft de Brits eigenaar Merlin Entertainments bekendgemaakt. "De beslissing om de locatie te sluiten, werd niet lichtvaardig genomen", belooft het management in een verklaring. "We hebben grondig en zorgvuldig gezocht naar alternatieven." Uiteindelijk is toch gekozen voor een vertrek uit Königswinter.

"Nu ligt onze focus op het waarborgen van het welzijn van de dieren bij de verplaatsing, evenals het verzorgen van het personeel." Geïnteresseerden worden uitgenodigd om vóór 1 januari nog eens langs te komen. "Je hebt tot en met 31 december de mogelijkheid om nog een laatste keer in onze geweldige onderwaterwereld te duiken."



Zestig jaar

Sea Life Königswinter opende in december 2005, op ongeveer anderhalf uur rijden van Venlo. Destijds tekenden Merlin Entertainments en de gemeente een huurcontract met een looptijd van zestig jaar. Dat contract wordt nu vroegtijdig beëindigd vanwege tegenvallende bezoekersaantallen.



De ontmanteling van het pand, inclusief het afvoeren van de aquaria, de bijbehorende apparatuur en het aquariumwater, gaat volgens Merlin zo'n 400.000 euro kosten. Het is de bedoeling dat de gemeente Königswinter daarvan de helft betaalt.



Legoland

Er blijven in Duitsland acht Sea Life-locaties over, waarvan één in Noordrijn-Westfalen. Die ligt in Oberhausen. De andere Sea Life-centra staan in Berlijn, Hannover, Konstanz, München, Spiers, Timmendorfer Strand en Günzburg. Laatstgenoemde is onderdeel van Merlin-pretpark Legoland Deutschland, onder de vlag Legoland Atlantis by Sea Life.