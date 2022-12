Efteling

Gasten Efteling Hotel onwel na lek in hotelkamer

In het Efteling Hotel zijn vrijdagmiddag drie personen onwel geworden in een hotelkamer. De aanleiding was hoogstwaarschijnlijk een lekkage in een koelkastje. Eén van de slachtoffers moest met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden.



Uit de minibar op de kamer was ammoniak gelekt, de stof die in oudere koelkasten gebruikt wordt als koelmiddel. Het drietal heeft daar vermoedelijk last van gekregen, al kon de brandweer ter plaatse niets meer waarnemen. De ramen en deur van de kamer waren toen al open gezet om te luchten.

Naast de brandweer kwamen twee ambulances en een politiewagen ter plaatse. Ook EHBO'ers van het attractiepark waren aanwezig. Een Efteling-woordvoerder laat aan Looopings weten dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van het voorval. "De betrokkenen worden goed opgevangen onze medewerkers en bedrijfshulpverlening", aldus de voorlichter.