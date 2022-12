Efteling: Danse Macabre

Foto's: voormalig voorplein Spookslot weer toegankelijk in de Efteling

De Efteling heeft het plein voor het voormalige Spookslot weer opengesteld voor publiek. Sinds de sluiting van het spookkasteel op zondag 4 september was het gebied niet toegankelijk in verband met werkzaamheden. Tegelijkertijd met de sloop van het Spookslot werd de ondergrondse infrastructuur aangepakt. De grote poort aan de Pardoes Promenade ging dicht.



Om die reden was de wachtrij van 4D-bioscoop Fabula de afgelopen maanden alleen bereikbaar via de uitgang. Vanaf vandaag kunnen Efteling-bezoekers de attractie weer betreden via de reguliere entree. De Pardoes Promenade-poort werd heropend. Dat biedt passanten ook de kans om van dichtbij te kijken hoe de restanten van het Spookslot er momenteel bij liggen, hetzij achter bouwschuttingen.

Zoals bekend blijven een deel van de Spookslot-toren en de ronde zaal uit de wachtrij staan. Ze worden als decorobjecten onderdeel van het nieuwe themagebied Huyverwoud, waar in 2024 de nieuwe attractie Danse Macabre opengaat. Het omliggende terrein wordt momenteel bouwrijp gemaakt.



Fundering

Even verderop, op de plek van het verdwenen horecapunt Het Seylend Fregat, werkt men al aan de fundering van een nieuw gebouw. Daarin worden een souvenirwinkel en toiletten ondergebracht. Het is de bedoeling om dit bouwwerk eerder op te leveren dan de rest van het Danse Macabre-project. Het oude terras van Het Seylend Fregat bleef deels intact.