Tientallen scholieren uit de Efteling gezet vanwege wangedrag

Een groot aantal scholieren heeft zich donderdag misdragen in de Efteling. Dat melden ooggetuigen aan Looopings. De beveiliging moest meermaals ingrijpen vanwege een reeks incidenten, bevestigt een woordvoerder van het attractiepark. Tientallen raddraaiers zijn het park uit gezet.



Een enorme groep van enkele duizenden scholieren was donderdag een dagje in de Efteling. Daar zaten ook een hoop overlastgevers bij. Ze zouden zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan vechtpartijen. Verder zijn medewerkers lastiggevallen en uitgescholden en werd er met stoelen en vuurwerk gegooid, vertellen Efteling-bezoekers en -werknemers.

Een voorlichter bevestigt tegenover Looopings dat er "inderdaad het één en ander voorgevallen is met scholieren". "Dit soort gedrag is natuurlijk nooit gewenst en zeker niet in een familiepark als de Efteling, waar iedereen ongestoord moet kunnen genieten", zegt hij erover.



"De personen die zich hebben misdragen, hebben we uit het park gezet. Dat zijn er tientallen geweest." De woordvoerder wijdt niet uit over wat er precies is voorgevallen. "Maar in alle gevallen was sprake van gedrag dat niet thuishoort in de Efteling."



De beveiliging was de hele dag extra alert. "Er is wel contact met de politie geweest, maar uiteindelijk hebben we het allemaal zelf kunnen oplossen", vult de Efteling-voorlichter aan. Een woordvoerder van de politie bevestigt in gesprek met Looopings dat er niemand is aangehouden. Het is niet duidelijk op welke scholen de herrieschoppers zitten en of de gebeurtenissen verder nog consequenties voor hen hebben.