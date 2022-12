Phantasialand

Oeps: Phantasialand projecteert computericoontjes in themagebied

Bij een projectieshow in Phantasialand is deze week iets misgegaan. Normaal gesproken zien bezoekers tijdens de avondvoorstelling Tiempo de Fuego hoe het Mexicaanse themagebied tot leven komt met behulp van videoprojecties. Donderdagavond verschenen plotseling computericoontjes op de rotswand bij waterbaan Chiapas.



Kennelijk draait de show op een Windows-computer, waarvan het bureaublad op één of andere manier in beeld kwam. Daarop waren snelkoppelingen naar programma's én de prullenmand zichtbaar. Even later werd een testscherm gestart, met witte lijnen die de contouren van het Mexicaanse decor volgen.

Tiempo de Fuego bestaat uit muziek, vuureffecten en videoprojecties. Het avondspektakel is na enkele jaren afwezigheid weer onderdeel van winterseizoen Wintertraum. Phantasialand presenteert in de winterperiode nog een tweede projectieshow, op de gevel van vrijevaltoren Mystery Castle. Daarnaast zijn er lichtshows in de parkdelen Berlin en Rookburgh.