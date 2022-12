Efteling

Foto's: dit is de nieuwe kersttrui van de Efteling

In de Efteling is vanaf vandaag een nieuwe wintertrui verkrijgbaar, met kabouters en kerstbomen erop. Sinds 2018 brengt het attractiepark jaarlijks een speciale kersttrui uit tijdens de Winter Efteling. Dit jaar wordt die traditie voortgezet met een nieuw ontwerp én - voor het eerst - een kinderversie.



Op de trui van 2022, uitgevoerd in groentinten met gouden accenten, staan vijf verschillende kabouters. Twee van hen dragen een kerstboom, de achterkant is volledig groen. "Perfect voor de feestdagen", laat de Efteling weten.

Volwassenen kunnen de truien - in de maten S tot en met XXL - voor 35 euro aanschaffen op de Warme Winter Weide en in de souvenirwinkels Efteldingen en In den Ouden Marskramer. Voor kinderen is de winterkleding beschikbaar van maat 110 tot en met 164, voor 25 euro. Abonnementhouders krijgen 5 procent korting.



Taart

Voor de liefhebbers zijn ook bijpassende huissokken ontwikkeld, met op de voorkant een kabouter met een taart in zijn handen. Aan de onderkant fungeert het Efteling-logo als een antisliplaag. De sokken zijn voor 9 euro per paar te koop in één maat: 35 tot en met 42.