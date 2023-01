Walibi Holland

Walibi Holland drukt bezoekers op het hart: 'Bel nooit zelf 112'

Walibi Holland doet een opvallende oproep aan bezoekers. Op de parkplattegrond valt te lezen dat het niet de bedoeling is om zelf 112 te bellen in het geval van calamiteiten. In plaats daarvan krijgen aanwezigen het verzoek om bij incidenten alleen Walibi's eigen noodnummer te bellen.



"In geval van nood bel 0321-329977", staat vermeld op de kaart. "Bel nooit zelf 112." Waarom 112 bellen absoluut niet de bedoeling is, wordt niet duidelijk na het lezen van de folder: een uitleg ontbreekt. Het is volgens een woordvoerder in ieder geval niet de bedoeling om calamiteiten onder de pet te houden door hulpdiensten niet te informeren.

Integendeel, zo vertelt de Walibi-woordvoerder in gesprek met Looopings: Walibi's eigen meldkamer kan zelf sneller schakelen met politie, brandweer en ambulance. Als een algemene meldcentrale een melding van een Walibi-bezoeker krijgt, is vaak niet duidelijk waar diegene zich precies bevindt en hoe hulpdiensten het terrein moeten betreden.



Poort

Bij het contacteren van Walibi's noodnummer komt de hulpverlening sneller op gang, met meer prioriteit. "De hulpdiensten zijn dan sneller ter plaatse op de juiste locatie, via de snelste route", aldus de woordvoerder. Medewerkers van het pretpark zullen bijvoorbeeld op de juiste plek een poort moeten openen. Dat wordt lastig als Walibi zelf niet weet wat er aan de hand is en waar.



"Bovendien kunnen wij dan zelf ook onmiddellijk onze eigen bedrijfshulpverleners en EHBO'ers inschakelen, in afwachting van de regionale hulpdiensten" Medewerkers van het attractiepark zijn op dezelfde manier geïnformeerd: ook zij bellen in geval van nood de centrale post van Walibi in plaats van 112.