Walibi Holland

Walibi Holland onthult plattegrond voor eerste editie Bright Nights

Walibi Holland laat zien welk gedeelte van het pretpark open zal zijn tijdens de Bright Nights. Walibi's allereerste winteropenstelling gaat over tweeënhalve week van start. Vandaag werd de winterse versie van de parkplattegrond gepubliceerd. Wie goed oplet, ziet dat acht attracties ontbreken.



Wildwaterbaan El Rio Grande, watergevecht Splash Battle, treintje Walibi Express en enterprise G-Force zijn van de kaart gepoetst. Verder ontbreekt het volledige themadeel Zero Zone, tussen de Donut Factory en de voormalige kinderboerderij. Daar staan rollercoaster Lost Gravity, frisbee The Tomahawk, kinderachtbaan Drako en waterbaan Crazy River.

De Bright Nights vinden plaats op twaalf dagen tussen maandag 26 december en zondag 8 januari. Ter compensatie van de gesloten attracties zorgt Walibi voor extra activiteiten en entertainment. Zo worden restaurant Club W.A.B. en het aangrenzende BizNiz Center omgebouwd tot Santa's Workshop, waar geïnteresseerden kunnen lasergamen en met droge sneeuw kunnen spelen.



Lasers

Bij de speeltuin tegenover Splash Battle vinden wedstrijden Speed Tree Decorating plaats. Merlin's Magic Castle wordt voorzien van een kerstsoundtrack en een aangepast verhaal: het hysterische uiltje van Merlijn heeft de burcht overgenomen. Na zonsondergang zijn lichtshows te zien bij de achtbanen Condor, Speed of Sound en Untamed. Bovendien wordt reuzenrad La Grande Roue volgehangen met meedraaiende lasers.



Verder zorgt Walibi voor een kerstsfeertje bij de botsauto's, de oldtimerbaan en vrijevaltoren Space Shot. Mascotte Walibi en de Kerstman zijn op verschillende plekken te ontmoeten. Op het podium voor het reuzenrad is een kindershow te zien met de oranje kangoeroe. Hij wil een kerstfeest organiseren, maar wordt daarbij gedwarsboomd. Eerder was ook een curlingbaan aangekondigd, maar die blijkt toch niet aanwezig te zijn.



Knusse tenten

Walibi heeft er bewust voor gekozen om geen cliché-elementen als een schaatsbaan, een kerstmarkt of een langlaufbaan toe te voegen, vertelt directrice Mascha Taminiau in een interne memo. "Nee. Wij zijn Walibi. Wij gaan lekker over de top met entertainment en licht." Ze belooft dat er ook bij slecht weer genoeg te beleven valt. "We zorgen voor lekker veel opwarmplekjes voor onze gasten." Er komen vuurkorven en terrasverwarmers. "We overdekken ook delen van het park met een paar knusse tenten."