Zoo Antwerpen

Terugroepactie Zoo Antwerpen: speelgoed mogelijk gevaarlijk voor kinderen

Een leverancier van Zoo Antwerpen is een terugroepactie gestart. Speelgoed dat verkocht werd in de Belgische dierentuin blijkt potentieel gevaarlijk te zijn voor kleine kinderen. Daarom is het product per direct uit de handel gehaald. Bezoekers die het artikel kochten, kunnen hun geld terugkrijgen.



Het gaat om de item CarPet van het Belgische bedrijf Tiny Magic, bestaand uit drie houten auto's en een stoffen speelmat. "Dat speelgoed zou niet langer veilig genoeg zijn voor de kleinsten onder ons", meldt Zoo Antwerpen in een bericht op Twitter.

"De wieltjes onder de wagens zouden kunnen loskomen en dat zou ervoor zorgen dat kinderen zich hierin kunnen verslikken." Wie het speelgoed terugbrengt naar het verkooppunt, ontvangt een terugbetaling. "Bedankt voor het begrip en onze excuses voor het ongemak."