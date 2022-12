Smakenrad

Probleem bij Smakenrad blijkt ernstiger dan gedacht: attractie wordt onmiddellijk afgebroken

Het 70 meter hoge Smakenrad in Enschede wordt vroegtijdig afgebroken. Vrijdagavond kwam het reuzenrad stil te staan door een technisch defect. Het was aanvankelijk de bedoeling om de attractie zondagochtend weer in gebruik te nemen, maar het probleem blijkt ernstiger dan gedacht.



Daarom wordt het gevaarte gedemonteerd en teruggebracht naar de fabrikant, KMG Rides in het Gelderse Neede. Volgens de exploitant van het Smakenrad is er de hele nacht hard gewerkt om de oorzaak van de storing te vinden en het mankement te verhelpen. Dat lijkt gelukt, maar voor de zekerheid gaat het rad toch naar de leverancier.

De uitbaters van het Smakenrad benadrukken dat er nooit sprake was van een onveilige situatie. Een ooggetuigenverslag op de regionale zender RTV Oost brengt een ander beeld naar voren. Eén van de inzittenden beschrijft hoe haar gondel knel kwam te zitten tussen de pilaren van het reuzenrad. Daardoor brak het raam.



Piepende banden

Volgens de vrouw, die in bakje nummer 32 zat, was er in eerste instantie alleen sprake van vreemde geluiden. "Bij het omhooggaan hoorde ik piepende banden", vertelt ze aan de omroep. "En dus werden we weer teruggedraaid. Daarna zijn we nog twee keer omhoog en omlaag gegaan, waarbij het geluid bleef."



De bezoeker zag naar eigen zeggen hoe het bakje steeds meer van het aandrijfwiel liep. "Hierdoor paste onze gondel niet meer tussen de pilaren door. Wij zijn met onze gondel tegen de pilaren aan gebotst, waardoor ons raam knapte." Toen het rad niet direct werd stopgezet, brak er paniek uit. "Onze gondel werd nog verder in elkaar gedrukt."



Twee uur later

Uiteindelijk is het bakje scheef tot stilstand gekomen, waarna de passagiers het reuzenrad via het raam konden verlaten. Andere inzittenden moesten meer geduld hebben. Pas twee uur later, toen het rad weer kon draaien, was iedereen bevrijd. Er vielen geen gewonden.



Het idee voor het Smakenrad - een reuzenrad waarin tegen betaling gegeten en gedronken kan worden - ontstond in de coronacrisis. In eerste instantie huurden de initiatiefnemers verschillende kermisraden om hun droom te verwezenlijken. In Enschede is een volledig nieuw rad in première gegaan. Dat zou het grootste transportabele rad ter wereld zijn. Fabrikant KMG Rides leverde nog nooit eerder een reuzenrad af.



Boekingen geannuleerd

De attractie opende op dinsdag 13 december, vier dagen later dan gepland. Eigenlijk zou het rad tot en met zondag 8 januari blijven staan in de Twentse stad. Nu zijn alle boekingen geannuleerd. Wie al had betaald, krijgt het geld teruggestort. Het is nog niet duidelijk waar het Smakenrad heen gaat als het wiel weer 100 procent veilig is bevonden.