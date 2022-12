Efteling

Foto's: dit gebeurt er nu op de bouwplaats van het Efteling Grand Hotel

De Efteling is bezig met het aanleggen van de fundering van het Efteling Grand Hotel, het nieuwe hotelcomplex in het entreegebied. Door hoge bouwschuttingen krijgen bezoekers voorlopig weinig mee van de werkzaamheden. Op nieuwe dronebeelden is de huidige stand van zaken op het bouwterrein wél goed te zien.



De luchtfoto's werden gemaakt door fotograaf en Efteling-liefhebber Nick Ringelberg, actief onder de nickname MadeByNick.nl. Ze geven een goed beeld van de toekomstige ligging van het hotel, tussen het Huis van de Vijf Zintuigen, watershow Aquanura en het Sprookjesbos. Na de zomervakantie is op die plek circa 10.000 kubieke meter zand afgegraven.

Sindsdien zijn er 380 palen de grond ingeboord. Daar wordt 2500 kubieke meter beton overheen gestort voor de fundering. Het is de bedoeling dat Efteling-bezoekers vanaf 2024 kunnen overnachten in het nieuwe hotel, dat 143 kamers gaat tellen. Verder realiseert men een spa, een zwembad, twee souvenirwinkels en twee restaurants.



Zeven verdiepingen

Uiteindelijk wordt het bouwwerk van zeven verdiepingen onderdeel van een vernieuwd plein met de titel Eiland van de Vijf Zintuigen. Een 9 meter hoge arcadeboog in de gevel gaat fungeren als entreepoort tot het attractiepark. Tijdens de bouw van het hotel betreden bezoekers het attractiepark tijdelijk via een wandelpad langs de Aquanura-vijver.