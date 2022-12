Djurs Sommerland

Nieuwe attracties in dinosaurusgebied Deens pretpark

Pretpark Djurs Sommerland in Denemarken voegt komende winter meerdere attracties toe. Dit jaar ging dinothemagebied Dinosaurland open. In 2023 volgt een tweede projectfase, met als belangrijkste blikvanger een disk'o coaster van de Italiaanse fabrikant Zamperla. De ride - vormgegeven als een gigantisch dinoskelet - heet SpinOsaurus.



Bezoekers nemen plaats op een schijf die heen en weer wordt geslingerd over een heuvel. Het gevaarte gaat bovendien fungeren als de ingang van Dinosaurland. SpinOsaurus wordt de eerste disk'o coaster van Denemarken.

Verder levert de Italiaanse firma Technical Park een sidecar: een carrousel met omhoog zwiepende gondels. De toevoeging draagt de naam Motorbike Derby. Een bestaande molen met theekopjes wordt naar het dinogedeelte verplaatst. Om in de omgeving te passen, krijgt de attractie een nieuw thema en een andere naam: Fossilvaskeren.



Voor de dino-uitbreiding schakelde Djurs Sommerland de Leisure Expert Group in, een Nederlands ontwerpbedrijf. De eerste fase omvatte al drie attracties: een powered coaster, een safaribaan en een speeltuin. Ook verwelkomde het attractiepark 25 dinosaurussen.