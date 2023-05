Djurs Sommerland

Pretpark in Denemarken opent uitbreiding van dinogebied: drie attracties

Het dinogedeelte van het Deense pretpark Djurs Sommerland is uitgebreid. Vorig jaar ging de eerste fase van Dinosaurland open, met een powered coaster, een safaribaan en een speeltuin. Onlangs opende fase twee van het gebied, bestaand uit drie extra dino-attracties. Twee ervan zijn compleet nieuw.



Dat zijn SpinOsaurus - de eerste disk'o coaster van Denemarken - en Motorbike Derby, een carrousel met hangende gondels die tijdens het draaien omhoog zwiepen. Daarnaast verhuisde een bestaande theekopjesmolen naar Dinosaurland. De attractie is voorzien van een passend thema en een nieuwe naam: Fossilvaskeren.

Voorheen heette de molen Kannibal Gryderne. Het kannibalenthema heeft nu plaatsgemaakt voor een nieuw concept: een wasmachine voor fossielen. SpinOsaurus komt uit de fabriek van het Italiaanse bedrijf Zamperla, terwijl Motorbike Derby en Fossilvaskeren geleverd werden door de Italiaanse partij Technical Park.



Dino Inc.

Met Dinosaurland is een investering van 150 miljoen Deense kroon gemoeid, zo'n 20 miljoen euro. Er werd een achtergrondverhaal bedacht over de fictieve firma Dino Inc., die het voor elkaar heeft gekregen om dino-eieren uit te laten komen. Voor het ontwerpen van attracties werkt Djurs Sommerland al tien jaar samen met de Nederlandse Leisure Expert Group.



In 2022 verwelkomde de bestemming bijna 880.000 bezoekers. De uitbreiding van het dinogebied moet dit jaar zorgen voor een bezoekersrecord, zo laat het management weten. In 2024 wordt opnieuw een nieuwe attractie in gebruik genomen.