GaiaZoo

Veel commentaar op nieuw logo GaiaZoo: 'Wie bedenkt zoiets?'

Vaste bezoekers van GaiaZoo in Kerkrade klagen massaal over het nieuwe logo van de dierentuin. Het Limburgse dierenpark presenteerde gisteren een gewijzigde huisstijl, inclusief een modern logo met een nieuwe slogan. Op de Facebook-pagina van het park zijn nagenoeg alle reacties opvallend negatief. Fans vinden het beeldmerk totaal niet bij de identiteit van GaiaZoo passen.



De meest gehoorde klacht: de minimalistische en abstracte stijl van het logo matcht totaal niet met de thema's natuur en dieren. "GaiaZoo verdient beter", concludeert Ellen Becholtz. "Jammer dat veel geld onnodig verkwanseld wordt aan een nieuw logo, terwijl het oude voor iedereen heel duidelijk was", vindt John Offermans. "In deze dure tijden had men beter wat reserves aangehouden voor de broodnodige verzorging van de dieren."

Volgens Arjan de Liefde was het vorige logo "gezelliger, spontaner en lekker zoals GaiaZoo is". Ook José Laumen vond het oude logo leuker. "Dit is te zakelijk en te strak, beetje saai ook." Bas Mikes denkt bij het nieuwe symbool eerder aan een pedicure, Hanny Notten vindt het ontwerp wel wat weghebben van een wielerbaan en Fabienne Sophia associeert de creatie met een leverancier van zonnepanelen.



Zonde van het geld

"Te fragiel", verzucht Jacqueline Schmidt. "Te zakelijk", schrijft Linda Konings. "Alsof je een nieuw kantoor promoot." Lian Huntjens: "Veel te koud en zakelijk, jammer." Jacqueline Janssen: "Vind het maar niks." Nel Hopman: "Bah. Dit heeft niks met een dierentuin te maken. Hier haal je niks uit." Jean Heusschen: "Oude logo paste beter bij een dierentuin. Zonde van het geld."



Het oude logo bevatte tenminste verwijzingen naar dieren, benadrukt Nicky Otermanns. "Lijkt meer op een logo van een internetprovider", zegt Marsha Willems teleurgesteld. "Wanneer wordt het afgemaakt?", wil Karin Meevissen weten. Patricia Doorman: "Zeer zonde." Ene Sander vraagt zich af waar het fout is gegaan. "Totaal niet passend bij een dierentuin. Je zal dit logo maar goedgekeurd hebben in een dronken bui."



Gekkenhuis

Kevin Dewaide gaat nog een stap verder. "Vreselijk. Wie dit verzonnen heeft moeten ze levenslang in het gekkenhuis duwen." Myrthe Voogt denkt dat GaiaZoo abonnees beter vooraf om advies had kunnen vragen over de gedaantewisseling. "Moderner is niet altijd mooier", laat Petra Beyer weten. "In mijn ogen past dit logo totaal niet bij GaiaZoo", schrijft Kimberley Stijfs. Myrthe Voogt associeert het logo met een milieubedrijf. "Dit heeft niks met een dierentuin te maken", aldus Sam Bracke. "Heel jammer dit."



GaiaZoo kwam gisteren zelf met een uitgebreide uitleg over waar het logo voor zou staan: onze vingerafdruk op de aarde, respect voor de natuur, de hoogtelijnen van een landkaart, lucht- en zeestromen die het klimaat bepalen... "Als een logo uitleg nodig heeft, is het niet een heel sterk teken", is een exemplarische reactie. Ook Dennis Ernes ziet het concept er niet in terug. "Alles wat GaiaZoo niet is: kil, steriel en sfeerloos! Wie bedenkt zoiets?" De dierentuin heeft niet op de stroom aan klachten gereageerd.