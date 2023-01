GaiaZoo

Foto's: nieuwe entree voor Limburgse dierentuin GaiaZoo

Het Limburgse dierenpark GaiaZoo heeft een nieuwe ingang in gebruik genomen. Een bescheiden kassagebouw werd onlangs ingeruild voor een groter complex, met onder andere een souvenirwinkel. Het doel was om een grote en imposante constructie neer te zetten zonder dat het ten koste ging van het groen en het landschap.



Het park vond het na ruim zeven miljoen bezoekers hoog tijd om een verouderd bouwwerk in te ruilen voor "een gebouw dat recht doet aan de bijzondere dierentuin die GaiaZoo inmiddels is geworden", vertelt een woordvoerster aan Looopings. Men heeft er maanden aan gewerkt.

Het nieuwe entreecomplex is gasloos en energiezuinig dankzij onder meer warmtepompen en led-verlichting met aanwezigheidsdetectors. Voor de ­gevels werd gebruikg­emaakt van duurzaam dennenhout, isolatieg­las en kalksteen. "Mooi detail is het isolerende sedumdak, dat afhankelijk van het jaar­getijde verandert van kleur en een bijdra­ge levert aan de biodiversiteit", vult de voorlichtster aan.



Inspiratiebron

De nieuwe GaiaShop in het pand biedt niet alleen dierentuinsouvenirs aan, maar ook streekproducten. Het onlangs geïntroduceerde GaiaZoo-logo vormde de inspiratiebron voor het interieur. De winkel kan bezocht worden door mensen die geen dierentuinkaartje hebben. Dat geldt ook voor een nabijgelegen uitkijktoren van 17 meter hoog, die in september vorig jaar werd geopend.



De komende tijd worden het gebouw en het entreeplein nog voorzien van insectvriendelijke beplanting, hagen en kastjes voor vogels en vleermuizen. Het oude kassagebouw, dat nu overbodig is geworden, wordt vervangen door een volière met oehoes, raven en zwarte ooievaars. Dat verblijf bevond zich voorheen in de WolvenVallei.