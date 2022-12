Pakawi Park

Mede-eigenaar Belgische dierentuin door personeel beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

De mede-eigenaar van de Belgische dierentuin Pawaki Park is opgepakt op verdenking van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarover berichten Vlaamse media. Acht werkneemsters, waarvan twee minderjarigen, klaagden de afgelopen maanden over de man (50). Hij ontkent alle aantijgingen.



In 2019 nam de ondernemer het dierenpark in Olmen over. Dat deed hij samen met Wim Verheyen, de zoon van oprichter Charel Verheyen. Laatstgenoemde vertrok nadat de dierentuin meermaals zeer negatief in het nieuws was gekomen. In 2017 werd het park zelfs tijdelijk gesloten op last van de overheid, vanwege tekortkomingen op het gebied van dierenwelzijn.

Onder leiding van zoon Verheyen en zijn nu in opspraak geraakte zakenpartner werd een nieuwe koers ingezet, waarbij de oude naam Olmense Zoo verdween. Sindsdien leek het bergopwaarts te gaan met Pawaki Park. Achter de schermen ging het er echter niet rooskleurig aan toe, zo blijkt nu.



Eerbaarheid

Enkele maanden geleden kwam bij de politie een handjevol klachten binnen over de mede-eigenaar. Daarop werd een onderzoek ingesteld, waarbij meer slachtoffers in beeld kwamen. Uiteindelijk hebben acht vrouwen een verklaring afgelegd. De vijftiger wordt verdacht van "aanranding van de eerbaarheid en aantasting van de integriteit".



Hij is half oktober aangehouden. Op dat moment verscheen op zijn persoonlijke Facebook-pagina een advertentie voor een huurappartement. "Onmiddellijk beschikbaar", luidde de begeleiden tekst. "Vragen worden enkel via privébericht beantwoord." Pawaki Park heeft zelf nog geen verklaring naar buiten gebracht.



Voorwaarden

Tijdens verhoren gaf de bedrijfsleider aan zich niet te herkennen in de beschuldigingen. Het politieonderzoek naar de zaak is nog niet afgerond. Toch is deze week besloten om de man voorlopig vrij te laten, hetzij onder voorwaarden. Zo mag hij tot nader order niet meer in zijn eigen dierentuin komen. Verder geldt een contactverbod met de medewerksters in kwestie.



Afgelopen jaar gaf de verdachte meerdere interviews aan Vlaamse media over de toekomstambities van het dierenpark, onder meer over een geplande vernieuwing van het chimpanseeverblijf. Zijn volledige naam wordt vandaag de dag nog gewoon meermaals genoemd op de officiële website. Overigens runt de man ook twee andere bedrijven: bioscoop Cinema4You en vuurwerkleverancier ProFireworks in het dorpje Burcht, onder de rook van Antwerpen.