Efteling

Acteur uit Efteling-serie Raveleijn op 57-jarige leeftijd overleden

Acteur Bart de Vries is op 57-jarige leeftijd overleden. In de twaalfdelige Efteling-dramaserie Raveleijn vertolkte hij de rol van Rutger Woudenberg, de vader van de kinderen die zich ontpoppen tot de redders van de magische stad Raveleijn.



De Vries was ongeneeslijk ziek. Hij is uiteindelijk overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting, zo maakte zijn broer vandaag bekend. De acteur speelde de afgelopen decennia in tal van Nederlandse films, tv-series en musicals, waaronder Baantjer, Goede Tijden, Slechte Tijden, Meiden van De Wit, SpangaS, Van God Los en Soldaat van Oranje.

De tv-serie Raveleijn, geproduceerd door de Efteling, werd in 2011 gelanceerd in de aanloop naar de première van de gelijknamige parkshow. Het doel was om kijkers kennis te laten maken met het verhaal achter de voorstelling, bedacht door kinderboekenschrijver Paul van Loon.



RTL 4

Het programma werd in eerste instantie vertoond op RTL 4. Later verschenen de afleveringen op Omroep Brabant, VTM Kids, Videoland en YouTube. De Vries kwam voor in negen van de twaalf delen. Hij speelde in de serie met onder meer Babette van Veen, Kimberly Klaver en Miryanna van Reeden.