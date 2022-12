Sonnentherme Lutzmannsburg

Zwemparadijs in Oostenrijk opent waterbioscoop: Cinesplash 5D

4D-bioscopen zijn niet langer voorbehouden aan pretparken. Bezoekers van een overdekt waterparadijs in Oostenrijk kunnen sinds kort kijken naar een 4D-film in een zogenoemde waterbioscoop. Ze nemen in badkleding plaats voor een scherm. Tijdens de film worden ze natgespetterd.



De attractie, die Cinesplash 5D wordt genoemd, is te vinden in Sonnentherme Lutzmannsburg. Het zwemparadijs spreekt over "een unieke multimedia-ervaring van wereldniveau". Er wordt gebruikgemaakt van speciale effecten als fonteinen, watergordijnen, regen, trillingen, wind, mist, sneeuw en lasers.

De bioscoopzaal telt 24 bewegende stoelen. Fabrikant Attraktion uit Oostenrijk leverde zowel de techniek als de film: Das Magische Rutschen. Het verhaal gaat over mascotte Sunny Bunny, die een avontuur beleeft na sluitingstijd van het zwembad. De acht minuten durende film werd speciaal voor Sonnentherme geproduceerd.



Bouw

Een bezoek aan Cinesplash 5D kost 4 euro bovenop de entreeprijs. De toevoeging is geschikt voor personen vanaf 6 jaar. Men investeerde 3 miljoen euro in het project, waarvan de bouw zo'n zeven maanden in beslag nam. De eerste plannen werden al gemaakt in 2019. Door de coronapandemie ontstond meermaals vertraging.