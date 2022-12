GaiaZoo

Limburgse dierentuin GaiaZoo introduceert nieuw logo en nieuwe slogan

De Limburgse dierentuin GaiaZoo presenteert vandaag een nieuw beeldmerk. Het dierenpark in Kerkrade vond het tijd voor een andere huisstijl, passend bij "de volgende fase" van de dierentuin. Men heeft gekozen voor "een nieuwe uitstraling en een nieuw logo, waarin als het ware onze vingerafdruk op de aarde wordt getoond".



Bij de opening in 2005 heette de bestemming nog GaiaPark. Na zes jaar werd de term GaiaZoo gehanteerd. De afgelopen jaren had de dierentuin een compact logo met een dierlijk en avontuurlijk uiterlijk. Daar wordt nu afscheid van genomen.

GaiaZoo is vernoemd naar Gaia, de oermoeder uit de Griekse mythologie. "Niet alleen de dierentuin groeit, maar ook het besef dat GaiaZoo een grote verantwoordelijkheid heeft om goed voor onze aarde te zorgen", zo laat het park weten. Die boodschap komt nu terug in het logo. De slogan luidt voortaan "Ervaar hoe bijzonder...".



Lijnenspel

Het lijnenspel symboliseert niet alleen een vingerafdruk, maar ook hoogtelijnen van een landkaart. "Dat past goed bij het Zuid-Limburgse heuvellandschap, maar het is ook een verwijzing naar de lucht- en zeestromen op aarde die het klimaat bepalen." Op die manier wil men eveneens een link leggen met de biotopen in het park: Taiga, Rainforest en Savanna.



De introductie markeert eveneens de start van nieuwe ontwikkelingen, aldus GaiaZoo. Zo wordt later deze week een nieuw entreegebouw in gebruik genomen. Op het plein ernaast verrijst in het voorjaar een volière voor bedreigde inheemse vogels. Bovendien is het de bedoeling om in 2023 nieuwe diersoorten te verwelkomen en bestaande verblijven te verruimen.