Efteling

Efteling verhoogt entreeprijzen, maar goedkoopste ticket blijft 38 euro

Ondanks de inflatie en de energiecrisis worden de entreeprijzen van de Efteling niet fors verhoogd in 2023. Sterker nog: het tarief van de goedkoopste ticketcategorie blijft volgend jaar gelijk. Bezoekers kunnen in 2023 nog steeds voor 38 euro per persoon naar binnen op bepaalde doordeweekse dagen in het laagseizoen.



De Efteling werkt met vier verschillende prijsklassen, die allemaal andere geldigheidsperiodes hebben. Toegangskaarten van 38 euro vallen onder de categorie Fakir. De prijs van een Elf-ticket stijgt van 41 naar 42 euro in 2023, terwijl een Draak-ticket straks geen 44 euro meer kost, maar 45 euro.

Reus-entreebewijzen kunnen op alle dagen gebruikt worden, dus ook in drukke vakanties en op populaire feestdagen. Zo'n kaartje kost nu nog 46 euro. Volgend jaar moet er 48 euro voor neergeteld worden. Het gaat om een prijsstijging van 4 procent. De grens van 50 euro wordt komend jaar dus nog niet bereikt in Kaatsheuvel.



Efteling Grand Hotel

Afgelopen maand werd al duidelijk dat abonnementen komend jaar ook niet veel duurder worden. In 2023 opent de Efteling geen grote nieuwe attractie. Men werkt wel hard aan twee projecten die een jaar later afgerond moeten worden: het Efteling Grand Hotel bij de hoofdingang en griezelspektakel Danse Macabre, de vervanger van het Spookslot.