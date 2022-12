Movie Park Germany

Video: eerste sneeuw van het seizoen in Movie Park Germany

In Movie Park Germany is deze week de eerste sneeuw van het seizoen gevallen. Videobeelden op Instagram laten zien hoe de straten, gebouwen, attracties en decors in het Duitse filmpark bedekt zijn met een laagje sneeuw. Bezoekers hebben er niet in levenden lijve van kunnen genieten: Movie Park is sinds half november gesloten voor publiek.



Dankzij het filmpje kan iedereen de winterse taferelen toch zien. Achtereenvolgens komen waterbaan Area 51 - Top Secret, het entreeplein met lanceerachtbaan Star Trek: Operation Enterprise, themagebied The Hollywood Street Set, parkdeel Nickland en familieachtbaan Movie Park Studio Tour voorbij.

Movie Park kijkt naar eigen zeggen terug op een succesvol seizoen, waarin het bezoekersaantal van 2019 - vóór de coronacrisis - bijna geëvenaard werd. Volgens directeur Thorsten Backhaus was er na de pandemie sprake van "een toegenomen inhaalvraag".



Juni

2023 zal voornamelijk in het teken staan van de komst van een nieuwe stuntshow op de plek van Crazy Cops New York, met een nieuw decor. De voorstelling moet in juni in première gaan. Het nieuwe seizoen start op vrijdag 24 maart.