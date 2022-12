Attractiepark Toverland

Toverland is Twitter-account tijdelijk kwijtgeraakt

Toverland ontbrak de afgelopen 24 uur op Twitter. Het officiële account van het Limburgse attractiepark bleek plotseling verdwenen. Wie @Toverland opzocht op Twitter, kreeg een foutmelding te zien: "Je wil een gebruiker volgen die niet bestaat."



Volgens een woordvoerster waren er problemen met inloggen. Ze wijdt niet uit over de precieze toedracht. "We hebben hierover contact opgenomen met Twitter", legde de voorlichtster maandagvond uit. "We verwachten het account over enkele dagen weer terug te hebben."

Sinds vanochtend is @Toverland weer zichtbaar op Twitter, al ontbreekt de informatie over het aantal volgers nog. Op dit moment zien gebruikers dat de Toverland-pagina geen enkel account volgt en slechts één volger heeft. Naar verwachting wordt dat euvel snel verholpen.



Hulpvragen

Tijdens de afwezigheid van @Toverland tuigde het park een ander account op, om twitterende gasten alsnog direct van antwoorden te kunnen voorzien. Het bestaande account @ToverlandEvents werd daarvoor tijdelijk omgedoopt tot @Toverlandhelpt. "Uitsluitend voor hulpvragen."