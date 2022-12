Phantasialand

Boomerang coaster Phantasialand haalt eindpunt niet: trein blijft heen en weer schommelen

Enkele bezoekers van Phantasialand hebben afgelopen weekend een bijzonder lang ritje gemaakt in achtbaan Raik. Door de lage temperaturen had de trein van de boomerang coaster niet genoeg snelheid om het volledige traject af te maken. Het gevolg: passagiers bleven heen en weer schommelen.



Dat is te zien op videobeelden die een omstander maakte en verspreidde. Het incident vond zondag rond 15.00 uur plaats. Toen de trein na heel vaak heen en weer wiegen uiteindelijk tot stilstand was gekomen, schoten medewerkers de inzittenden te hulp. Omdat ze zich laag bij de grond bevonden, was uitstappen geen groot probleem.

De attractie bleef de rest van de dag gesloten. Tijdens de evacuatie, tussen 15.00 en 15.45 uur, ging ook de nabijgelegen lanceerachtbaan Taron dicht. Beide banen zijn met elkaar vervlochten. Inmiddels is het Phantasialand gelukt om de vastgelopen Raik-trein terug in het station te krijgen. Sinds vanochtend is de achtbaan weer in gebruik.



Vekoma

Raik is een 209 meter lange family boomerang coaster van de Nederlandse fabrikant Vekoma, geopend in 2016. In tegenstelling tot reguliere boomerang coasters bevat het model geen inversies. De rit start met een achterwaartse helling, gevolgd door een gedeelte vooruit en een doodlopende voorwaartse helling. Daarna keert de trein gewoonlijk achteruit weer terug richting het station.