Attractiepark Toverland

Video: Toverland-achtbaan Booster Bike vastgelopen tijdens testrit met personeel

Booster Bike, de lanceerachtbaan met motoren in Toverland, is vanmiddag halverwege de baan vastgelopen. De trein maakte een testrit. Vanwege de kou was er echter niet genoeg snelheid om het volledige parcours af te maken. Er zaten op dat moment geen bezoekers in de trein, maar wel medewerkers van het Limburgse pretpark.



Zij moesten geëvacueerd worden. Omdat de trein zich laag bij de grond bevond, waren daar geen hulpmiddelen als ladders voor nodig. De inzittenden konden zelf naar beneden springen. De rest van het weekend blijft de attractie dicht, vertelt een Toverland-woordvoerster aan Looopings.

Achtbanen rijden langzamer als het kouder is. Daardoor kunnen rollercoasters bij bepaalde temperaturen niet draaien. "Aan de temperatuureisen was voldaan, maar vanwege de kou heeft de trein het helaas toch niet gered", legt de voorlichtster uit.



Fenix

"De trein zal volgende week teruggetrokken worden naar het station." Toverland is tot half januari geopend in alle weekenden en in de kerstvakantie. Naast Booster Bike staat momenteel ook wing coaster Fenix stil. In themagebied Avalon, waar de achtbaan ligt, vinden bouwwerkzaamheden plaats.